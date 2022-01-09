«Дженоа» без Шевченка продовжив кошмарну серію без перемог у серії А: відеоогляд матчу

У рамках 21-го туру серії А, в якому «Аталанта» з голом та результативною передачею Руслана Малиновського розгромила на виїзді «Удинезе», «Дженоа», яка не програла у двох поспіль попередніх матчах, на своєму полі приймала на своєму полі одного з головних конкурентів у боротьбі виживання — «Спецію».

На тренерському містку був відсутній Андрій Шевченко, який сдав молекулярний тест на коронавірус, що показав позитивний результат, і замість нього діями футболістів керував асистент Мауро Тассотті. Зазначимо, що у складі «Спеції» на полі наприкінці зустрічі вийшов гравець збірної України Віктор Коваленко, але українського дербі в поєдинку цього разу не вийшло…

На 14-й хвилині гості вийшли вперед після точного удару Бастоні. До кінця першого тайму «Дженоа» не змогла жодного разу поцілити в рамку воріт суперника, та й після перерви не особливо досягла успіху в атаці, зазнавши поразки та продовживши свою кошмарну серію без перемог у серії А до 18 матчів.

Не дивно, що грифони з 12 очками в активі ще більше занурилися в зону вильоту, займаючи 19-е місце. Від «рятівного» 17-го рядка команду Андрія Шевченка відокремлюють п'ять очок, при цьому «Венеція», яка її займає, має ще й гру в запасі. Свій наступний поєдинок «Дженоа» проведе 17 січня на виїзді з «Фіорентиною».

Становище команд у нижній частині таблиці серії А: 14. «Удинезе» — 20 очок (19 матчів); 15. «Сампдорія» — 20 (21); 16. «Спеція» — 19 (21); 17. «Венеція» — 17 (20); 18. «Кальярі» — 13 (20); 19. «Дженоа» — 12 (21); 20. «Салернітана» — 8 (18).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальному російському футболісту Олександру Кокоріну вручили «Золотий унітаз» як одному з найгірших гравців серії А.

Фото Twitter ФК «Спеція»

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