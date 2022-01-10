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Спорт

Кінець поневірянням Джоковича: суд дозволив найкращому тенісисту світу зіграти на Australian Open

9:17 10 січня 2022
Новак Джокович

Перша ракетка світу серб Новак Джокович усе ж таки зможе зіграти на Australian Open цього року.

Таке рішення виніс суд Мельбурна, який скасував ануляцію візи тенісиста через відмову спортсмена вакцинуватися від коронавірусу. Нагадаємо, вакцинація протипоказана сербу через глютенову хворобу, але після прильоту на Зелений континент Новак не зміг надати всіх необхідних документів. Джоковича затримали прямо в аеропорту й відправили до карантинного готелю, де він перебував від 5 січня під наглядом поліції до рішення про свою депортацію.

Утім, під час слухання справи в суді адвокати найкращого тенісиста світу надали всі необхідні документи для легального в'їзду до Австралії та змогли переконати всіх присутніх у правоті свого клієнта. У підсумку суддя Ентоні Келлі визнав рішення про скасування візи «необґрунтованим» та наказав негайно звільнити Новака. Паспорт та всі особисті речі мають бути повернені Джоковичу, а уряд сплатить спортсмену всі юридичні та інші витрати — а це близько півмільйона доларів.

Утім, представники сторони звинувачення рук не опускають — зокрема представник МВС Австралії Крістофер Тран заявив, що міністр у справах міграції Карен Ендрюс залишає за собою особисті повноваження вислати серба з Австралії. Якщо уряд скористається цією опцією, то Новаку заборонять в'їзд на Зелений континент упродовж наступних трьох років.

Зазначимо, що Джокович є найтитулованішим тенісистом на Australian Open. На його рахунку дев'ять виграних трофеїв у Мельбурні, у тому числі трьох останніх сезонів. У найближчого переслідувача, швейцарця Роджера Федерера, — шість титулів (стільки ж у австралійця Роя Емерсона, який тріумфував у 1960-х).

Новак Джокович дев'ять разів перемагав на Australian Open – більше, ніж будь-хто інший

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна потрапила до списку топ-20 тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру.

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