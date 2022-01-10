У четвер, 13 січня, на майданчиках п'яти міст Словаччини та Угорщини стартує чемпіонат Європи з гандболу, на якому в компанії ще 23 команд виступить чоловіча збірна України, яка дивом пробилася до фінального турніру.

За підсумками жеребкування, яке відбулося у травні минулого року в Будапешті, підопічні німецького фахівця Міхаеля Біглера зіграють у квартеті С з суперниками з Сербії (13 січня), Франції (15-го) та Хорватії (17-го). Всі ігри в групі прийматиме угорський Сегед.

Нагадаємо, що до другого раунду змагань вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, які потім утворять дві групи по шість команд. За підсумками другого етапу визначаться півфіналісти, після чого буде розіграно комплекти нагород.

У прямій трансляції матч чемпіонату Європи Сербія — Україна на території України покажуть о 19:00 телеканали Xsport та «Спорт 1».

Букмекери у майбутній зустрічі віддають перевагу балканцям. Наприклад, контора «Паріматч», ставки на перемогу сербської команди приймає з коефіцієнтом 1,61, на нічию — 9,40, на виграш збірної України — 3,00.

Чемпіонат Європи. Група С. 1-й тур

13 січня (четвер)

Сербія — Україна 19:00 Xsport, «Спорт 1»

Хорватія — Франція 21:30 «Спорт 1»

Швеція — Боснія і Герцеговина 21:30 «Спорт 2»

Як відомо, збірна України раніше шість разів пробивалася до фінальних турнірів європейських першостей (у 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 та 2020 роках). Найкращий результат «жовто-синіх» на континентальних першостях — 11-е місце серед 16 учасників у 2002 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 130-кілограмовий товстун-бомбардир став зіркою чемпіонату світу з гандболу.

Фото handball.net.ua

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