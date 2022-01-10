Світоліна опустилася в рейтингу WTA та знову вилетіла в першому колі турніру в Австралії

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка потрапила до топ-20 найбагатших тенісисток світу, не тішить своїми результатами на старті сезону 2022 року.

Слідом за поразкою від росіянки Анастасії Гасанової в першому колі турніру в Аделаїді наша співвітчизниця, яка опустилася на 15-те місце в рейтингу WTA, також зачохлила ракетку після стартового матчу на інших змаганнях, що відбуваються у цьому ж місті. Цього разу Еліна поступилася у двох сетах американці Медісон Кіз (56-а) — 2:6, 4:6, заробивши за свою участь 2675 доларів призових.

Зазначимо, що 19-річна Марта Костюк (50-та), на відміну від Світоліної, успішно подолала стартове коло турніру в Аделаїді. Киянка у двох сетах впоралася з американкою Шелбі Роджерс (40-а) — 6:3, 6:4.

Ще двом нашим співвітчизницям, Ангеліні Калініній (52-а) та Даяні Ястремській (99-а) — ще доведеться провести свої матчі 1/16 фіналу змагань.

Додамо, що турнір в Аделаїді є фінальним етапом підготовки до першого сезону турніру «Великого шолома» — Australian Open. Жеребкування основної сітки пройде 13 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд дозволив найкращому тенісисту світу Новаку Джоковичу зіграти на Australian Open.

Фото Jimmie 48

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