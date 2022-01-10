Несподіваний поворот: стало відомо, де Роналду може продовжити кар'єру

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, який потрапив до символічної збірної за підсумками 2021 року, має намір найближчим часом змінити клуб.

Як повідомляє сайт Sport.es, зірковий футболіст незадоволений своїм становищем у «Манчестер Юнайтед», за який виступає з кінця серпня 2021-го, і всерйоз розглядає варіанти зі зміною команди. Одним із претендентів на Криштіану називають каталонську «Барселону», яка потребує посилення атакуючої лінії.

З огляду на те, що у агента португальця Жорже Мендеша хороші відносини з керівництвом «блау-гранас», цей перехід цілком імовірний. Ось тільки чи готовий сам Роналду до такого повороту у своїй кар'єрі, адже в такому разі йому, напевно, доведеться пережити не найприємніші моменти та почути багато неприємних слів на свою адресу від уболівальників найлютішого ворога каталонців — мадридського «Реала».

Нагадаємо, що Криштіану виступав за «Реал» з 2009-го по 2018-й, з яким виграв 15 трофеїв — у тому числі двічі ставши чемпіоном Іспанії та чотири рази вигравши Лігу чемпіонів. Цього сезону у складі «Манчестер Юнайтед», який призначив наприкінці листопада головним тренером німця Ральфа Рангніка, португалець зіграв 21 матч у всіх турнірах та забив 14 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду зібрав усіх рідних на Різдво та зустрів свято в піжамі.

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