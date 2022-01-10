27.39 / 27.61 30.86 / 31.24
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Бій за пояс під питанням: Ломаченко зізнався, що ніхто не хоче битися з ним

15:34 10 січня 2022
Василь Ломаченко

33-річний український боксер Василь Ломаченко, який переплавив свої олімпійські медалі заради подарунка батьку, зізнався, що зіткнувся із серйозною проблемою.

Незважаючи на нещодавні заяви голови промоутерської компанії Top Rank Тодда Дюбефа про твердий намір організувати Ломі бій за чотири пояси, сам наш співвітчизник у коментарі DAZN зазначив, що його представники не можуть підписати контракт із жодним із потенційних суперників. «Прямо зараз ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною», — наводить слова українця сторінка DAZN в Instagram.

Зазначимо, що після поразки від американця Теофімо Лопеса у жовтні 2020-го українець провів два поєдинки минулого року — у червні переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді японця Масайоші Накатані, а у грудні здолав одноголосним рішенням суддів ганця Річарда Коммі.

Додамо, що відразу три боксери є володарями чемпіонських поясів у легкому дивізіоні — непереможні американці Девін Хейні (WBC) та Джервонта Девіс (WBA), а також австралієць Джордж Камбосос-молодший (IBF, WBO та WBA Super).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усику обіцяли сотні тисяч доларів за поразку у фіналі чемпіонату світу.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.