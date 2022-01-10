Чемпіон світу з «Шахтаря» почув «так» від колишньої динамівця

Чемпіон світу U20 у складі збірної України, футболіст «Шахтаря» Юхим Конопля під час відпустки у Парижі зробив пропозицію своїй коханій Анастасії Гладун поруч із Ейфелевою вежею. Про знакову подію майбутні наречений, в активі якого три матчі у футболці національної команди, та наречена повідомили на своїх сторінках в Instagram.

«Найважливіше „Так“ у нашій спільній історії. Незабутні відчуття, причина яких — кохання. Найяскравіші та найтепліші емоції, спогади, які залишаться з нами до кінця днів. Наше місто, наше кохання і лише початок нашої великої та довгої дороги довжиною в життя», — написали Анастасія та Юхим, які почали зустрічатися у 2020 році.

Нагадаємо, що до цього у Гладун був роман із партнером Коноплі у збірній, захисником «Динамо» Денисом Поповим, але їхні стосунки тривали недовго.

Цікаво, що Анастасія товаришує із журналісткою Дар'єю Савіною, яка також проміняла гравця «Динамо» на футболіста «Шахтаря». Вона довгий час зустрічалася з Владиславом Супрягою, після чого стала дружиною Валерія Бондаря.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник збірної України Юхим Конопля став жертвою буллінгу.

Фото Instagram

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