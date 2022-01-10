Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук провів першу після повернення до клубу пресконференцію

Головний тренер футбольного клубу «Чорноморець» Роман Григорчук провів першу зустріч із журналістами та представниками фанатських інтернет-спільнот. Наставник, який повернувся в команду, познайомив зі своїм тренерським штабом, а також розповів про найближчі плани команди і стратегію розвитку клубу на кілька років.

Допомагатиме Григорчуку перевірена команда — Степан Матвіїв, Михайло Савка, Ігор Касьяненко та Андрій Глущенко. Залишаються у тренерському штабі Олексій Гай та Олексій Антонов, які як гравці під керівництвом Романа Григорчука провели не один яскравий сезон.

Керівництво клубу та тренерський штаб розуміють, на якому місці (на 13-му) зараз перебуває команда. За словами тренера, цілі та завдання на найближче майбутнє співвідносяться з реаліями часу.

«Головне завдання на сезон-2021/2022 — зберегти команду у прем'єр-лізі. Зараз процес формування оновленого складу клубу продовжується. „Чорноморець“ — учасник весняної частини чемпіонату — повністю буде укомплектований після другого збору команди», — зазначив Григорчук під час пресконференції. За його словами, у наступному чемпіонаті тренерський штаб бачить «Чорноморець» командою, яка бореться не за збереження прописки в елітному дивізіоні, а за потрапляння в єврокубки.

Зокрема, він зазначив, що у клубі розробляють і кадрову стратегію на найближчі роки.

«Акцент буде зроблено на гравців своєї футбольної академії, яка у різні часи виховувала та готувала яскравих особистостей. Одеса заслуговує на боєздатну команду, яка прославлятиме місто та країну, як, наприклад, у сезоні-2013/2014», — підкреслив Григорчук.

Своєю чергою представник генерального партнера клубу Володимир Генінсон повідомив, що компанією Vertex United було підписано попередній договір про купівлю клубу. 1 січня група компаній Vertex United стала генеральним партнером та виділила необхідне фінансування для розвитку «Чорноморця».

Керівництво клубу також подякувало президентові України за те, що глава держави на конгресі, присвяченому 30-річчю УАФ, звернув увагу на розвиток футбольних клубів, які представляють великі міста та регіони країни. Серед таких клубів було названо і «Чорноморець».

Відповідаючи на запитання про спортивну базу, що знаходиться в Совіньйоні, Володимир Генінсон повідомив, що зараз триває процес переговорів щодо викупу майнових прав. Тим не менш компанія Verteх United вже виділила необхідне фінансування для реконструкції спортивного, технічного та медичного обладнання.

І окрема подяка від клубу прозвучала у бік партнерів із Parimatch, які роблять все, щоб в Одесі футбол став ще ближчим до його справжніх поціновувачів.

Теплі слова також були адресовані стадіону «Чорноморець». Підтримку з боку його адміністрації команда відчуває та дуже розраховує на подібне ставлення надалі, зазначили у клубі.

На завершення першого після повернення діалогу з журналістами та вболівальниками Роман Григорчук подякував усім за підтримку, попросив запастися терпінням, не втрачати віри в команду. А також було проанонсовано наступну пресконференцію. Вона відбудеться після другого турецького збору, напередодні відновлення УПЛ та пройде в Zoom або в ефірі клубного каналу на YouTube.

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