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Спорт

Помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону

10:02 11 січня 2022
Анатолій Аляб&#39;єв

Знаменитий радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон Анатолій Аляб'єв помер у ніч проти 11 січня на 71-му році життя від ковіду. Ексспортсмен мав сильну застуду, а в останні роки — проблеми з легенями, повідомляє телеканал «Матч».

«Зателефонував Костя Бойцов (керівник медіаслужби Союзу біатлоністів Росії. — Авт.)— помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв… Шок… У грудні вітав свого друга і кумира з ювілеєм, телефонував і на Новий рік… Господи, дядя Толя… RIP», — написав у своєму Telegram-каналі відомий російський коментатор Дмитро Губернієв.

На Олімпіаді 1980 року в Лейк-Плесіді Аляб'єв вигравав індивідуальну гонку та естафету, а ще став бронзовим призером у спринті. Крім того, знаменитий біатлоніст — дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу. До речі, в історії радянського біатлону, окрім Аляб'єва, два «золота» на одній Олімпіаді брав лише один спортсмен — Микола Круглов-старший.

На Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді Анатолій Аляб'єв завоював три медалі

Після завершення спортивної кар'єри Анатолій Аляб'єв з 1990 по 1998 рік працював тренером у збірній Росії з біатлону. Три роки тому професор та кандидат педагогічних наук Аляб'єв презентував автобіографічну книгу «Розставляючи крапки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний біатлоніст Халвард Ханевольд, який перемагав на трьох Олімпіадах.

Фото ТАРС

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