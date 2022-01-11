Футболіст збірної Туреччини розбився на смерть за кермом авто: перші кадри з місця трагедії

Футболіст «Коньяспора» та збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув у ДТП вранці 11 січня, повідомляє Fanatik.

За інформацією видання, 27-річний одноклубник ексфутболіста збірної України Артема Кравця близько 9-ї ранку не впорався з керуванням на трасі поблизу Анкари, автомобіль перекинувся і полетів у кювет. Футболіст, який був у машині один, загинув на місці.

До переходу в 2020 році у «Коньяспор», який посідає чемпіонаті Туреччини друге місце, захисник виступав за «Генчлербірлігі» та «Галатасарай», у складі якого двічі став чемпіоном Туреччини, а також виграв Кубок та Суперкубок країни. У футболці збірної Туреччини Ахмет Чалик провів 8 матчів (1 гол), зокрема, потрапивши до заявки команди на Євро-2016.

У футболіста, який востаннє виходив на поле 9 січня у матчі проти «Сівасспора» (0:1), залишилися батьки та двоє братів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст та тренер Руслан Мостовий загинув у страшній ДТП.

Фото internethaber.com

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