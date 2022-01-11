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Спорт

Де дивитися онлайн біатлон у Рупольдингу: розклад трансляцій 6-го етапу Кубка світу

14:06 11 січня 2022
Антон Дудченко

У середу, 12 січня, у німецькому Рупольдингу, де перед Новим роком відбулася «Різдвяна гонка», стартує передостанній перед Олімпійськими іграми, шостий, етап Кубка світу з біатлону.

Чоловіча збірна України, як і в Оберхофі, виступить основним складом: чемпіон світу Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко (на фото), Богдан Цимбал, Артем Тищенко, який завоював на 5-му етапі «бронзу» одиночної змішаної естафети у дуеті з Блашко, і Тарас Лесюк.

А ось честь нашої жіночої команди відстоюватимуть Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валентина Семеренко, а також капітан збірної Олена Білосюк (Підгрушна), яка повернулася після паузи, і Анастасія Меркушина та Ірина Петренко, котрі перехворіли на вірусну інфекцію.

У прямій трансляції перегони шостого етапу Кубка світу покаже телеканал «UA:Перший», а ще — «Євроспорт», «Білорусь 5» та «Матч ТВ» (Росія). Також змагання у прямому ефірі транслюватимуть в інтернеті сайт suspilne.media та відкритий канал Міжнародного союзу біатлоністів IBU Live TV.

Кубок світу. 6-й етап. Рупольдинг (Німеччина)

12 січня (середа)

Спринт 7,5 км (жінки) 15:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

13 січня (четвер)

Спринт 10 км (чоловіки) 15:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

14 січня (п'ятниця)

Естафета 4×6 км (жінки) 15:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

15 січня (субота)

Естафета 4×7,5 км (чоловіки) 15:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

16 січня (неділя)

Гонка переслідування 10 км (жінки) 13:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Гонка переслідування 12,5 км (чоловіки) 15:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

У загальному заліку Кубка світу лідерство у чоловіків утримують французи Кантен Фійон-Майє (461 очко) та Емільєн Жаклен (449), а у жінок — норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (537 балів) та шведка Ельвіра Еберг (449). Серед наших спортсменів найкращі — Дмитро Підручний та Антон Дудченко (по 111 очок; 32-а та 33-а позиції), а також Юлія Джима (126; 30-е місце).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону.

Фото biathlon.com.ua

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