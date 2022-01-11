Олімпійська чемпіонка Тіріль Екхофф оголосила про заручини: хто обранець легенди біатлону

Легендарна норвезька біатлоністка, олімпійська чемпіонка та десятиразова чемпіонка світу Тіріль Екхофф, яка через хворобу пропустила етап Кубка світу в Оберхофі, але виступить у Рупольдингу, оголосила про заручини.

«Я отримала найкращий подарунок вдома», — написала 31-річна спортсменка в Instagram, опублікувавши відео, на якому вона знімає рукавичку, щоб показати обручку на пальці.

Чинна володарка Кубка світу понад 10 років зустрічається з лижником Анундом Лідом Бігландом, який виступав за збірну Норвегію на юніорському рівні.

На пост Тіріль вже відреагували багато зірок біатлону — Доротея Вірер, Йоханнес Тіннес Бе, Тар'єй Бе, Інгрід Ландмарк Тандревольд, Стурла Хольм Легрейд, Сільє Норендаль і Себастьян Самуельссон.

Тіріль Екхофф з нареченим

До речі, старший брат Тіріль — Стіан Екхофф — теж чемпіон світу з біатлону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перша ракетка світу Ешлі Барті оголосила про заручини.

Фото Instagram

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