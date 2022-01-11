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Спорт

«Шахтар» купив за 18 млн євро у європейського гранда футболіста збірної Бразилії

20:14 11 січня 2022
Давид Нерес

Донецький Шахтар, який припинив боротьбу в єврокубках, завершив трансфер 24-річного атакувального півзахисника Аякса Аякса та збірної Бразилії Давида Нереса, стверджує у Twitter авторитетний журналіст Нікола Скіра. Сума трансферу склала 18 млн євро, контракт — до 2026 року.

Вихованець «Сан-Паулу» перейшов до «Аякса» у січні 2017 року за 12 млн євро. У 22 матчах поточного сезону бразилець забив чотири голи і зробив два асисти. У футболці збірної Бразилії Давід Нерес провів 7 матчів (1 гол, 1 результативна передача), завоювавши з командою у 2019 році Кубок Америки.

Додамо, що Давид Нерес у шлюбі з моделлю Кірою Вайноною, яка народилася в Німеччині, виховує сина.

Найкращі моменти гри Давида Нереса

Нагадаємо, що минулого літа «Шахтар» купив у «Аякса» за 8 млн євро форварда Лассіну Траоре. Нападник збірної Буркіна-Фасо яскраво розпочав сезон, але незабаром надовго вибув з ладу після дуже важкої травми коліна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний вихованець «Шахтаря» поїхав грати в Росію.

Фото ФК «Аякс»

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