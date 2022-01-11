Чия б гарчала: Ф'юрі звинуватив Усика у застосуванні стероїдів

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC і The Ring британець Тайсон Ф'юрі, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, звинуватив Олександра Усика у застосуванні заборонених препаратів під час переходу українця до супертяжів.

«Ніколи не зупиняйтеся, тому що вас завжди можуть спіткати зненацька, — заявив Тайсон Фʼюрі у відеозверненні у своєму Instagram. — Тож завжди будьте готові. Завжди готові. Завжди! Не можу повірити, що Джошуа ось так взяв і віддав назад Україні всі пояси, здобуті мною важкою працею (2015-го Ф'юрі відібрав п'ять титулів у Володимира Кличка. — Авт.).

Ей Джей, ти великий, безглуздий телепень. Виліз маленький стероїдиш з середньої ваги і забрав усі твої пояси. Але зараз за нього візьметься справжній британський важкий чотиримоторний бомбардувальник і поверне пояси до Британії. Ви просто безглузді телепні, поверніть ці пояси мені, Циганському королю!"

Зрозуміло, що звинувачення британця на адресу українця бездоказові. А ось сам Ф'юрі свого часу відбував дискваліфікацію за вживання нандролону та кокаїну. Так що, чия б гарчала, а твоя б мовчала.

Нагадаємо, що Олександр Усик у вересні переміг у Лондоні Ентоні Джошуа та заволодів чемпіонськими поясами WBA Super, WBO, IBO та IBF. А Тайсон Ф'юрі у жовтні відстояв титул за версією WBC, нокаутувавши американця Деонтея Уайлдера.

Відеоогляд бою Джошуа — Усик

Ймовірно, наступним суперником британця стане його співвітчизник — тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Уайт (термін переговорів між командами боксерів продовжено до 18 січня), а Усик напевно чекає на бій-реванш з Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Ф'юрі провели першу «дуель поглядів» після бою Ломаченка.

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