«Вм'ятий череп, нічого не пам'ятає»: бійця ММА по-звірячому побили за критику влади в Казахстані

Один із найсильніших у Казахстані бійців ММА Куат Хамітов, який відкрито підтримав у соціальних мережах протестувальників, звільнений комітетом нацбезпеки, повідомляє YouTube-канал БАСЕ.

«Він побитий, немає живого місця, на лобі кістка вм'ята в череп. Нічого не пам'ятає, запитує мене: «Мамо, коли я прийшов додому? Звідки я прийшов? Жодного живого місця, треба лягати до лікарні», — розповіла мати Куата.

Куат Хамітов після звільнення

Зазначимо, що спортсмена було затримано за висловлення громадянської позиції. Він відкрито підтримував протестувальників у соціальних мережах, закликаючи їх виходити на вулиці та критикував владу. За словами його батьків, до будинку Куата увірвалися десять омоновців, які його побили, зв'язали та відвезли у невідомому напрямку. Пізніше казахстанські ЗМІ повідомили, що 33-річного Хамітова затримали, і він перебуває в департаменті комітету нацбезпеки міста Алмати.

Куат Хамітов на прізвисько Найман — один з найсильніших бійців Казахстану, який виступає у легкій вазі. З самого початку акцій протесту в країні, підставою для яких стало різке підвищення цін на скраплений газ, він активно закликав до них брати участь і висловлювався з критикою на адресу влади держави.

«Я завжди із народом! Скажу жителям Жанаозена та Актау, ми завжди з вами. Я вважаю неправильним, що роблять із цінами на газ. Тому що це вдаряє по кишенях людей, в них і так ситуація не дуже. Тому це стосується не лише газу — ціни на продукти, бензин, всі речі дорожчають. Держава має взяти цю проблему до своїх рук, почути проблему народу. Тому, жителі Жанаозена, ми з вами, алга! — сказав Куат Хамітов у своєму Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російська боєць ММА Анна Руденко ледь не згоріла живцем.

Фото Instagram

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