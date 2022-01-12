Друг Кріштіану Роналду приголомшив заявою про геїв у футболі

Переможець Ліги чемпіонів у складі «Манчестер Юнайтед» Патріс Евра, який розлучився з дружиною і покликав заміж молоденьку модель, відповідаючи на запитання читачів у редакції видання Le Parisien з нагоди виходу своєї автобіографічної книги «Я люблю цю гру», вразив висловлюванням про футболістів з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Друг Кріштіану Роналду (португальця, до речі, підозрювали у гомосексуальних зв'язках з кікбоксером марокканського походження Бадром Харі) стверджує, що геї є у кожній команді.

«У кожному клубі є як мінімум два гравці-геї, — цитує 40-річного ексфутболіста збірної Франції Патріса Евра Le Parisien. — Але у світі футболу, якщо ви відкрито заявляєте про це, для вас все закінчено.

В Англії у роздягальні були проти геїв, нам читали лекцію про гомосексуалізм, але деякі футболісти були проти людей нетрадиційної орієнтації. Я ж захищав геїв".

Нагадаємо, що захисник Патріс Евра, окрім «МЮ», виступав також за «Ніццу», «Монако», «Ювентус» та «Марсель», вигравши за кар'єру 20 трофеїв. У складі збірної Франції футболіст провів 81 матч, ставши віцечемпіоном Євро-2016.

Один з перших екземплярів своєї книги Патріс Евра подарував своєму легендарному тренерові Алексу Фергюсону

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Артем Бесєдін «недруковано» висловився про гомосексуалістів і нарвався на неприємності.

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