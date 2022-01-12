Чемпіон Норвегії та колишній клуб Пушкаша: стали відомі суперники «Динамо» на зборі в Іспанії

Київське «Динамо», яке продало захисника Віталія Миколенка в англійський «Евертон», розпочне підготовку до другої частини сезону 17 січня.

Чинний чемпіон України, який вилетів із єврокубків, готуватиметься до внутрішніх змагань на південному сході Іспанії, в провінції Аліканте. За перший підготовчий період, який триватиме до 27 січня, підопічні Мірчі Луческу планують провести чотири контрольні матчі.

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», стали відомі суперники киян у спарингах. «Біло-сині» зіграють із клубом четвертого за силою іспанського дивізіону «Мурсією», яку свого часу тренував легендарний Ференц Пушкаш, п'ятою командою чемпіонату Люксембургу «Уніоном» та чемпіоном Норвегії «Буде-Глімт», який нещодавно виступав в одній групі Ліги конференцій з луганською «Зорею». Ще один суперник на зборах уточнюється (усі матчі будуть транслюватися на клубному каналі «Динамо» в YouTube).

Повністю розклад спарингів киян виглядає так:

19 січня — «Мурсія» (Іспанія);

22 січня — «Уніон» (Люксембург);

24 або 25 січня — суперник стане відомий пізніше;

26 або 27 січня — «Буде-Глімт» (Норвегія).

Зазначимо, що у планах «Динамо» після іспанського етапу підготовки ще два тренувальні збори, які кияни проведуть у Туреччині. Перший офіційний матч підопічні Мірчі Луческу зіграють 26 лютого, коли зустрінуться з «Інгульцем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний динамівський лікар Володимир Малюта, який працював із Валерієм Лобановським.

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