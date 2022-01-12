Знаменитий психолог або «розвідник»: Усик вирішує, ким стане після завершення кар'єри в боксі

Непереможний український боксер-суперваговик Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа в бою за чемпіонські пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO, вважає, що після завершення спортивної кар'єри може стати знаменитим психологом.

«Бокс — це ж не на все життя, — розповів Олександр Усик на відео, опублікованому на YouTube-каналі USYK17. — Певний час — і все скінчиться. Я вже думаю, чим займатимуся, як поводитимуся. Я зараз навчаюсь у двох вишах. Це Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. І там, і там я навчаюсь заочно. У Харкові — за фахом «Психологія», а у Львові — «Економічна розвідка». Це майбутнє. Можливо, я знайду себе в цьому. Мені це просто цікаво.

Просто так мені диплом не потрібен, щоб лежав удома. Вихвалятися їм — навіщо це потрібно? Його можна на барахолці купити та показувати, зробити на принтері. Для мене це цікаво. Можливо, надалі я стану знаменитим психологом — до мене люди приходитимуть".

У 2020 році Усик став студентом Харківського національного університету внутрішніх справ

Також Усик, на якого, схоже, очікує бій-реванш з Джошуа, заявив, що за жодних обставин не став би застосовувати свої боксерські навички на вулиці.

«Бокс допомагає зупиняти себе на якихось моментах, тому що я знаю, що та людина, яка переді мною, не вийде переможцем, — зазначив Олександр. — Він не вийде переможцем, не тому, що я чемпіон світу з боксу, а тому що я маю якісь навички.

Насамперед я з ним розмовлятиму, постараюся вирішити все словами. Але в жодному разі не можна використовувати ту зброю, якою ти володієш. А бокс, по суті, це холодна зброя".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Усика звинуватили у застосуванні заборонених препаратів.

Фото «Інтер», Instagram

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