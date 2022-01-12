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Спорт

«Реал» в овертаймі зіпсував «Барселоні» 1000-у гру Дані Алвеса: відеоогляд матчу Суперкубка Іспанії

23:36 12 січня 2022
Барселона&nbsp;— Реал

У середу, 12 січня, на Міжнародному стадіоні Короля Фахда у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді в рамках «Фіналу чотирьох» відбувся півфінальний матч Суперкубка Іспанії між «Барселоною» та «Реалом», за який на початку року вперше у сезоні зіграв воротар збірної України Андрій Лунін.

У першому «ель-класико» у тренерській кар'єрі наставника каталонців Хаві (і 248-му в історії) «Барса» поступилася в овертаймі — 2:3 (Л. де Йонг, 42, Фаті, 83 — Вінісіус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98) і в неймовірній боротьбі припинила боротьбу за трофей. При цьому Лунін провів усю зустріч на лаві запасних.

0:1 Вінісіус (25-а хв.)

1:1 Л. де Йонг (42-а хв.)

1:2 Бензема (72-а хв.)

2:2 Фаті (83-а хв.)

2:3 Вальверде (98-а хв.)

До речі, для найтитулованішого футболіста світу 38-річного Дані Алвеса, який повернувся до «Барселони», поєдинок у Ер-Ріяді став 1000-м у кар'єрі (37 матчів бразилець провів за «Баію», 249 — за «Севілью», 33 — за «Ювентус», 73 — за «ПСЖ», 95 — за «Сан-Паулу», 394 — за «Барселону» та 119 — за збірну країни).

Зазначимо, що підопічні Карло Анчелотті обіграли «Барселону» вдруге в сезоні. Раніше «Реал» виявився сильнішим за каталонського гранда у поєдинку чемпіонату Іспанії на «Камп Ноу» — 2:1. Більш того, «Барселона» незмінно програє своєму найлютішому ворогові з березня 2020 року — у п'яти зустрічах поспіль. 18 гравців нинішнього складу «гранатово-синіх» ніколи в житті не перемагали «Реал»!

Суперником «Реала» у вирішальному поєдинку за Суперкубок Іспанії стане 16 січня переможець другого півфіналу між «Атлетико» та «Атлетиком», які протистоятимуть один одному 13 січня.

Нагадаємо, що саме «Атлетик» — чинний володар трофею. Рік тому команда з Більбао в овертаймі вирішальної зустрічі перемогла «Барселону» — 3:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Барселони» Серхіо Агуеро пішов із футболу через хворобу серця.

Фото Twitter ФК «Реал»

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