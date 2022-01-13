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Спорт

«Спітніла та потворна з малюками на шиї»: Харлан яскравим фото згадала про свої олімпійські тріумфи

11:51 13 січня 2022
Ольга Харлан

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка пережила смерть домашнього улюбленця, вирішила нагадати про свої успіхи у спортивній кар'єрі.

Причому зробила це в оригінальній манері. Спортсменка одягла гарну сукню із зухвалим розрізом, доповнивши свій образ олімпійськими нагородами. «Не соромтеся, хлопці. Я була набагато більш спітніла та потворна, коли вперше одягала цих „малюків“ на шию. Сумую за цими емоціями», — написала Ольга під яскравим фото, розміщеним на своїй сторінці у Instagram.

Нагадаємо, що Харлан, яку п'ять разів визнавали найкращою фехтувальницею року, посіла друге місце на шоу «Танці з зірками». Виступаючи в парі з Дмитром Дікусаром, спортсменка поступилася дуету актора Артура Логая з Анною Кареліною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць UFC Марина Мороз порадувала шанувальників міні-танцем у бікіні.

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