Футболіст «Динамо» зробив татуювання, повторивши сцену з популярного мультфільму

Уругвайський легіонер «Динамо» Карлос де Пена, який проводив відпустку в сільській місцевості на батьківщині, не може натішитися часом, який проводить із сім'єю.

За кілька днів до Нового року сімейство футболіста відсвяткувало перший день народження сина Хуана Круса. А щоб малюк завжди був поруч із татом, Карлос набив собі на нозі татуювання — левом та левеням, героями диснеївського мультфільму «Король Лев».

«Мій Сімба», — підписав динамівець під милим фото, на якому відтворює сцену з мультфільму.

Нагадаємо, що відпустка у футболістів київського «Динамо» закінчиться 14 січня, а вже з 17-го розпочнеться перший тренувальний збір, який «біло-сині» проведуть в Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала нове татуювання в «цікавому» місці.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter