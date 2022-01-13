27.71 / 27.95 31.54 / 31.97
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футболіст «Динамо» зробив татуювання, повторивши сцену з популярного мультфільму

17:28 13 січня 2022
Карлос де Пена із сім&#39;єю

Уругвайський легіонер «Динамо» Карлос де Пена, який проводив відпустку в сільській місцевості на батьківщині, не може натішитися часом, який проводить із сім'єю.

За кілька днів до Нового року сімейство футболіста відсвяткувало перший день народження сина Хуана Круса. А щоб малюк завжди був поруч із татом, Карлос набив собі на нозі татуювання — левом та левеням, героями диснеївського мультфільму «Король Лев».

«Мій Сімба», — підписав динамівець під милим фото, на якому відтворює сцену з мультфільму.

Нагадаємо, що відпустка у футболістів київського «Динамо» закінчиться 14 січня, а вже з 17-го розпочнеться перший тренувальний збір, який «біло-сині» проведуть в Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала нове татуювання в «цікавому» місці.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Старий Новий рік

Як красиво привітати зі Старим Новим роком: найкращі щедрівки

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

Пенсія в Україні

Дожити до жовтня: у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.