Збірна України стартувала з розгромної поразки на ЧЄ-2022 з гандболу

Чоловіча збірна України з гандболу стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи-2022, який проходить в Угорщині та Словаччині за порожніх трибун через коронавірус.

«Жовто-сині» виступає у групі С, де її суперниками є команди Сербії, Франції та Хорватії. Саме з балканцями відкривали для себе виступ на турнірі підопічні німецького спеціаліста Міхаеля Біглера, який очолює нашу збірну із серпня минулого року.

Сербія — Україна — 31:23 (17:11).

Україна: Горига (6 м'ячів), Касай (3), Артеменко (2), Ільченко (2), Кравченко (2), Турченко (2), Тютюнник (2), Донцов (1), Тільте (1), Близнюк (1), Бурзак (1), Буйненко, Залевський, Миноцький; воротарі — Комок, Терехов.

Під час зустрічі наші хлопці, які виступають на європейській першості не в оптимальному складі, вели в рахунку лише в самому дебюті, забивши першими, але потім суперник перехопив ініціативу та лише збільшував свою перевагу, яка до перерви досягла шести м'ячів — 17:11. Цьому посприяла в тому числі впевнена гра на лінії воріт сербів 22-річного Мілана Бомастара, який зробив кілька неймовірних сейвів по ходу першої половини зустрічі.

Не вдалося змінити перебіг поєдинку підопічним Міхаеля Біглера й після перерви. Суперник лише збільшував свою перевагу (за ефективності кидків понад 80%), що призвело до підсумкового розгрому нашої збірної — 23:31.

Найрезультативнішим у нашій збірній став Дмитро Горига (6 м'ячів), а у сербів найвлучнішим виявився Лазар Кукіч (7 м'ячів).

В іншому матчі групи С пізно ввечері (початок — о 21:30) зіграють між собою команди Хорватії та Франції.

Зазначимо, що, згідно з регламентом, до другого раунду змагань вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, які потім утворять дві групи по шість команд. За підсумками другого етапу визначаться півфіналісти, після чого буде розіграно комплекти нагород.

Свій наступний матч на турнірі «жовто-сині» проведуть у суботу, 15 січня, коли зустрінуться із шестиразовими чемпіонами світу — збірною Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 130-кілограмовий товстун-бомбардир став зіркою чемпіонату світу з гандболу.

Фото Федерації гандболу України

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