«Дженоа» в боротьбі програв «Мілану» в Кубку Італії: відома сума компенсації Шевченку в разі звільнення

У четвер, 13 січня, «Дженоа» під керівництвом Андрія Шевченка, який повернувся на тренерський місток після коронавірусу, провів матч 1/8 фіналу розіграшу Кубка Італії.

«Грифони» вирушили в гості до «Мілана», а оскільки за регламентом турніру дана стадія складається з одного матчу, мало хто давав особливі шанси аутсайдеру серії А у протистоянні з одним із лідерів. Більше того, за інформацією італійських ЗМІ, через незадовільні результати боси «Дженоа» розглядали поєдинок на «Сан-Сіро» як вирішальний у долі українського тренера. І в разі чергової поразки Андрій Миколайович міг залишити свою посаду — при цьому називалася сума компенсації для тренерського штабу українця в розмірі близько 20 млн євро.

Гості були близькими до сенсації на стадіоні, де їхній наставник, за іронією долі, досяг найбільших успіхів в ігровій кар'єрі. Місцеві фанати навіть вивісили промовистий банер, присвячений легенді «росо-неррі», на якому було написано: «Тривала історія любовы, погляд у Манчестері (відсилання до 2003 року, коли у фіналі Ліги чемпіонів на „Олд Траффорд“ Шевченко забив у серії вирішальний пенальті у ворота „Ювентуса“ — Авт.), висічений у наших серцях. Шева — легенда назавжди».

«Грифони» відкрили рахунок на 17-й хвилині, коли захисник Естігор (який тільки на початку січня перейшов з англійського «Сток Сіті» та проводив лише другий матч за «Дженоа») підключився на подачу з кутового та головою точно пробив у кут воріт — 0:1.

Ось тільки потім, навмисно граючи на утримання рахунку, підопічні Андрія Шевченка після перерви пропустили, незважаючи на впевнену гру по ходу матчу їхнього голкіпера Семпера. На 74-й хвилині тиск «Мілана» приніс плоди, коли Жиру замкнув подачу Ернандеса з флангу — 1:1.

Основний час так і завершився результативною нічиєю, а на екстратайми у «грифонів» уже сил не вистачило. Два м'ячі Рафаела Леау та Салемакерса вивели «Мілан» до чвертьфіналу Кубка Італії — 3:1, а «Дженоа» знову залишився ні з чим. Чекаємо на рішення босів «грифонів» щодо долі Андрія Шевченка…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» в овертаймі Суперкубка Іспанії зіпсував «Барселоні» 1000-у гру Дані Алвеса.

Фото Twitter ФК «Мілан»

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