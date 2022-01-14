Де дивитися онлайн Франція — Україна: розклад трансляцій матчів гандбольного Євро-2022
У суботу, 15 січня, чоловіча збірна України проведе свій другий матч на чемпіонаті Європи з гандболу, який проходить на майданчиках п'яти міст Словаччини та Угорщини за участю 24 національних команд.
Суперником наших хлопців стане титулована збірна Франції, яка є шестиразовим чемпіоном світу та дворазовим переможцем Олімпійських ігор. Раніше команди тричі зустрічалися між собою, і в усіх випадках сильнішими виявлялися наші майбутні суперники — на ЧЄ-2000 (24:22), ЧЄ-2006 (30:20) та ЧС-2007 (32:21).
На старті цьогорічного турніру «жовто-сині» під керівництвом німецького фахівця Міхаеля Біглера поступилися Сербії (23:31), французи же в першому поєдинку впоралися з Хорватією (27:22).
Нагадаємо, що до другого раунду змагань вийдуть по дві кращі збірні з кожного квартету, які потім утворять дві групи по шість команд. За підсумками другого етапу визначаться півфіналісти, після чого буде розіграно комплекти нагород.
У прямій трансляції матч чемпіонату Європи Франція — Україна на території нашої країни покажуть о 19:00 телеканали Xsport та «Спорт 1».
Букмекери у майбутній зустрічі не сумніваються в перемозі титулованих французів. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Франції приймає з коефіцієнтом 1,02, на нічию — 30,00, на виграш збірної України — 18,00.
Чемпіонат Європи. 2-й тур
15 січня (субота)
Франція — Україна 19:00 Xsport, «Спорт 1»
Хорватія — Сербія 21:30 «Спорт 2»
Іспанія — Швеція 21:30 «Спорт 1»
Становище команд у групі С: 1. Сербія — 3 очки (різниця м'ячів — 31:23); 2. Франція — 3 (27:22); 3. Хорватія — 0 (22:27); 4. Україна — 0 (23:31).
Як відомо, збірна України раніше шість разів пробивалася до фінальних турнірів європейських першостей (у 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 та 2020 роках). Найкращий результат «жовто-синіх» на континентальних першостях — 11-е місце серед 16 учасників у 2002 році.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 130-кілограмовий товстун-бомбардир став зіркою чемпіонату світу з гандболу.
Фото Twitter EHF61
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