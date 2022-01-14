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Спорт

У Хабіба діагностовано коронавірус: від COVID-19 помер його батько

18:13 14 січня 2022
Хабіб Нурмагомедов

Непереможний російський боєць Хабіб Нурмагомедов, який минулого року оголосив про завершення кар'єри в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), заразився коронавірусом.

Позитивний тест на COVID-19 дагестанець здав після прильоту до Сінгапуру, де збирався підтримати Сайгіда Ізагахмаєва (18 перемог, 2 поразки), учня свого батька Абдулманапа Нурмагомедова, який проведе бій проти американця Джеймса Накашими (12 перемог, 2 поразки) на турнірі ONE: Heavy Hitters у рамках промоції One Championship.

Як повідомляє Asian MMA, знаменитий росіянин вирушив на самоізоляцію до готелю. А ось на проведення самого поєдинку, який запланований на 14 січня, ця обставина жодним чином не вплине — тільки Хабіб не зможе бути присутнім на ньому.

Примітно, що буквально кілька днів тому Нурмагомедов залишив коротке повідомлення на своїй сторінці в Instagram. «Цей рік буде дуже поганий для хейтерів», — написав боєць. І ось відразу така халепа…

Нагадаємо, у липні 2020 року саме від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом, помер батько спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Після трагедії в сім'ї Хабіб провів лише один поєдинок, перемігши нокаутом американця Джастіна Гейтжі та захистивши чемпіонський пояс UFC у легкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хосеп Гвардіола, який втратив через ковід матір, заразився коронавірусом.

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