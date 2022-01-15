Впали обидва, свідомість втратив один: відео дивовижного нокауту в бою кікбоксерів

У Сінгапурі, де у Хабіба Нурмагомедова діагностували коронавірус, відбувся перший у році турнір найбільшої азіатської промоції єдиноборств ONE Championship, в рамках якої, зокрема, пройшли поєдинки з кікбоксингу.

Один із боїв — між 32-річним греком Яннісом Стофоридісом та 27-річним росіянином Бейбулатом Ісаєвим — тривав лише 30 секунд. Вже на 27-й секунді поєдинку суперники завдали один одному ударів у щелепу, після яких обидва опинилися на канвасі. Але якщо грек після нокдауну відразу ж схопився на ноги, то росіянин знепритомнів, і рефері відразу зупинив бій, зафіксувавши перемогу Стофорідіса нокаутом. Бейбулат був приголомшений настільки, що навіть не зміг бути присутнім у клітці під час оголошення результату.

До речі, для Яннніса Стофорідіса це був дебют у промоції ONE Championship. Боєць на прізвисько Геркулес виступає у важкій ваговій категорії, де чемпіонський титул утримує українець Роман Крикля.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кікбоксер Бадр Харі, який товаришує з Кріштіану Роналду, програв убивчим нокаутом.

Фото Twitter ONE Championship

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