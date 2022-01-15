У легендарної тенісистки виявили рак: у 2020-му страшна хвороба вбила її сестру

Одна з найвеличніших тенісисток усіх часів американка Кріс Еверт, в активі якої 18 (!) перемог на турнірах «Великого шолома» в одиночному розряді, повідомила, що їй діагностували рак яєчників, інформує ESPN.

Злоякісну пухлину виявили на першій стадії, і 67-річна Еверт уже розпочала перший із шести курсів хіміотерапії.

«Мені дуже пощастило, що вони виявили рак на ранній стадії, і чекають позитивних результатів від мого плану хіміотерапії», — заявила Кріс Еверт.

Повідомляється, що її молодша сестра Жанна, також колишня професіональна тенісистка, померла від раку яєчників у 2020 році у віці 62 років.

Кріс із сестрою

Зазначимо, що колишня перша ракетка світу Кріс Еверт за роки виступів сім разів перемагала на «Ролан Гаррос», шість разів брала US Open, тричі — Уїмблдон і двічі — Australian Open. Усього ж за ігрову кар'єру в активі легендарної американки, яка має найбільший відсоток перемог у одиночних матчах в історії тенісу як у чоловіків, так і у жінок, 157 титулів у одиночному розряді та 32 титули у парному.

Кріс Еверт тричі перемагала на Уїмблдоні

Після завершення виступів Еверт протягом 10 років була президентом Жіночої тенісної асоціації, а 1995 року її включили до Міжнародної зали тенісної слави. Вже багато років Кріс працює телекоментатором на ESPN. До речі, благодійна організація Chris Evert Charities, яку очолює тенісистка, зібрала близько 30 мільйонів доларів на боротьбу з наркоманією в США.

Багато років легендарна тенісистка працює на телебаченні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка-лесбіянка перемогла рак.

Фото ESPN

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