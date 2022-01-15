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Спорт

Андрій Шевченко звільнений із «Дженоа»

14:28 15 січня 2022
Андрій Шевченко

Колишнього наставника збірної України Андрія Шевченка, який став головним тренером «Дженоа» 7 листопада, звільнено зі своєї посади, повідомляє офіційний сайт клубу з Генуї.

«Клуб дякує тренеру та його помічникам за напружену роботу, яку вони провели в останні місяці. Технічне керівництво першою командою буде тимчасово покладено на Абдулая Конко (наставник „Дженоа“ U17. — Авт.), якому допомагатиме Роберто Мургіта», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що аутсайдер серії А провів під керівництвом 45-річного українського фахівця 11 матчів у чемпіонаті та Кубку країни, в яких відсвяткував лише одну перемогу (у кубковій зустрічі з «Салернітаною»), тричі зіграв унічию та зазнав семи поразок. Після 21 туру «Дженоа» посідає у серії А передостаннє, 19-те, місце.

За неофіційною інформацією, нові боси «Дженоа» за дострокове розірвання контракту виплатять Шевченкові та його штабу близько 20 млн євро компенсації.

Головним кандидатом на посаду нового наставника генуезького клубу називають німця Бруно Лаббадіа, останнім клубом якого була німецька «Герта».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дженоа» програв в овертаймі «Мілану» і вилетів із Кубка Італії.

Фото ФК «Дженоа»

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