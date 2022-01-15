«МанСіті» без Зінченка вирвав перемогу у «Челсі»: відеоогляд матчу лідерів АПЛ

У суботу, 15 січня, на арені «Етіхад» відбувся поєдинок лідерів англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» та чинного тріумфатора Ліги чемпіонів «Челсі».

Підопічні Пепа Гвардіоли, який повернувся до лав команди після зараження коронавірусом (на відміну від Олександра Зінченка, у якого ще й забій), вирвали три очки — 1:0 (де Брюйне, 70), збільшивши свою переможну серію в АПЛ до 12 (!) матчів.

1:0 де Брюйне (70-та хв.)

Таким чином, «городянам» вдалося обіграти лондонців вдруге в сезоні (у поєдинку першого кола АПЛ — 1:0) та збільшити відрив від найближчого переслідувача до 13 очок.

Становище лідерів АПЛ: 1. «Манчестер Сіті» — 56 очок (22 матчі); 2. «Челсі» — 43 (22); 3. «Ліверпуль» — 42 (20); 4. «Вест Хем» — 37 (21); 5. «Арсенал» — 35 (20); 6. «Тоттенхем» — 33 (18); 7. «Манчестер Юнайтед» — 31 (19).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Манчестер Сіті» Ріяд Марез таємно одружився з пишногрудою моделлю.

Фото Twitter ФК «Челсі»

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter