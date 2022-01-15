Україна розгромлена олімпійськими чемпіонами на гандбольному Євро-2022: відеоогляд матчу

У суботу, 15 січня, чоловіча збірна України, яка програла на старті сербам, провела другий поєдинок групової стадії чемпіонату Європи з гандболу, що проходить у п'яти містах Словаччини та Угорщини. В угорському Сегеді підопічні німецького спеціаліста Міхаеля Біглера, які виступають на Євро-2022 без групи провідних гравців, поступилися олімпійським чемпіонам Токіо-2020 французам.

Група С. 2-й тур

Франція — Україна — 36:23 (17:11)

Україна: воротарі — Комок, В'юнник; Горига (7 м'ячів), Касай (1), Артеменко (2), Ільченко (1), Турченко (3), Тютюнник, Донцов (1), Тільте (2), Близнюк (2), Бурзак (2), Буйненко, Залевський (2), Глушак, Міноцький.

Зрозуміло, що молодій українській команді було складно протистояти триразовим олімпійським чемпіонам, які виграли п'ять (!) із семи останніх чемпіонатів світу. Не зважаючи на відмінну гру голкіпера Комка, який не раз рятував «жовто-синіх» (10 відбитих кидків за матч!), перевага Франції вже до перерви досягла шести м'ячів — 17:11.

У другому таймі перевага «триколірних», які грали без свого лідера — триразового олімпійського чемпіона Миколи Карабатича, лише зросла, і в підсумку Україна капітулювала — 23:36. Не найкращий подарунок гравцеві команди Тарасу Миноцькому, котрому в день гри виповнилося 22 роки.

Найрезультативнішим гравцем збірної України, як і у зустрічі з сербами, став Дмитро Горига із запорізького «Мотора» (7 м'ячів), якого, щоправда, судді вилучили з майданчика до кінця зустрічі ще на 34-й хвилині, а у французів — Ділан Найї (5).

Ще в одному поєдинку у квартеті С зіграють збірні Хорватії та Сербії (о 21:30).

Положення команд: 1. Франція — 4 очки (2 матчі); 2. Сербія — 2 (1); 3. Хорватія — 0 (1); 4. Україна — 0 (2).

Перед останнім поєдинком у групі з хорватами (17 січня о 19:00) «жовто-сині» практично втратили шанси посісти в квартеті одне з двох перших місць, що дає право на вихід до плей-оф.

Нагадаємо, збірна України раніше шість разів пробивалася до фінальних турнірів європейських першостей (у 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 та 2020 роках). Найкращий результат «жовто-синіх» на континентальних першостях — 11-е місце серед 16 учасників у 2002 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дивом пробилася до фінального турніру чемпіонату Європи.

Фото Twitter EHF

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