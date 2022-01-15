«Повертайся працювати додому»: Зеленський вирішив заспокоїти звільненого Шевченка

Андрія Шевченка, звільненого з посади головного тренера італійського «Дженоа», кличуть назад в Україну. Президент Володимир Зеленський запрошує Шеву повертатись працювати додому.

«Андрію Миколайовичу, Шево. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише „перший клубний млинець нанівець“ на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо — не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим! І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…», — написав Зеленський у соцмережах.

Шевченко поки що не відреагував на пропозицію. Але дуже ймовірно, що після свого звільнення він ненадовго залишиться без роботи. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 45-річний український фахівець найближчим часом може очолити збірну Польщі, на яку 24 березня чекає півфінал плей-офф відбірного турніру ЧС-2022 з Росією. За інформацією джерела, сторони вже розпочали переговори.

Нагадаємо, у День незалежності України у 2021 році Зеленський нагородив Андрія Шевченка орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Тоді Шевченко висловив сподівання, що ще випаде нагода зустрітися в Україні.

Фото president.gov.ua

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