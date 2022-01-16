У ніч на неділю, 16 січня, у Turning Stone Resort & Casino у Вероні (штат Нью-Йорк, США) відбувся вечір боксу, у головному бою якого чемпіон WBO у напівважкій вазі (до 79,4 кг) американець Джо Сміт-молодший (28 перемог, 22 з них — нокаутом, 3 поразки) провів дебютний захист пояса зі своїм співвітчизником Стівом Джеффрардом (18 перемог, 12 з них — нокаутом, 3 поразки).

Спочатку суперником Сміта повинен був стати сильніший опонент — британець Каллум Джонсон (20 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 поразка), але він захворів на новий штам коронавірусу «Омікрон» і не зміг вийти на поєдинок.

Незважаючи на повну перевагу 32-річного Сміта, на рік молодший його суперник (до речі, Стів дізнався про майбутній бій за вісім днів до події, парячись у сауні) протримався понад вісім раундів. І лише в 9-му, коли Сміт викинув чергову серію ударів, Джеффрард опустився на коліно, і його кут вирішив, що настав час припинити побиття.

Зазначимо, що Джо Сміт, який, до речі, перервав серію суперника з 18 (!) перемог поспіль, провів перший захист свого титулу, здобутого у квітні минулого року у бою з росіянином Максимом Власовим (перемога американця рішенням суддів).

«Якщо отримаю наступним Артура Бетербієва і поб'ю його, то хочу потім реванш із Дмитром Біволом (обидва — росіяни; Бетербієв — чемпіон WBC та IBF, Бівол — чемпіон WBA Super. — Авт.), — заявив Джо Сміт. — Хочу об'єднати у своїх руках усі титули дивізіону — стати абсолютним чемпіоном світу. А вже після цього я погоджуся на бій із „королем паунду“ — з Канело Альваресом. Вірю, що зараз я набагато сильніший, ніж був раніше, ніж був у першому бою з Біволом. Думаю, це усі помітили. Упевнений, у реванші я його поб'ю і заберу в нього пояс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Віктор Вихрист двічі побував у нокдауні, але здобув 9-у перемогу в кар'єрі.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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