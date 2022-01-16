У справі Джоковича поставлено крапку: найкращого тенісиста світу видворяють із Австралії

Найкращий тенісист світу серб Новак Джокович, якого повторно позбавили в'їзної візи до Австралії, програв апеляцію у справі та буде депортований із Зеленого континенту через коронавірусні порушення.

Федеральний суд країни після п'яти годин слухань ухвалив, що уряд діяв у межах своїх повноважень, коли відкликав візу 34-річного Джоковича, який прилетів на початку січня до Мельбурна для підготовки до першого в році турніру «Великого шолома» Australian Open, не маючи вакцинації.

«Я розчарований, дайте мені час оговтатися від цього, — заявив Новак Джокович після суду. — Мені незручно, що останніми тижнями вся увага була зосереджена на мені, і сподіваюся, що тепер ми всі зможемо зосередитися на грі та турнірі, який я люблю. Я хотів би побажати гравцям, офіційним особам Australian Open, персоналу, волонтерам та вболівальникам всього найкращого».

Додамо, що Новак уже встиг потренуватись на кортах Мельбурна. На турнірі він був «посіяний» під першим номером і у першому колі мав зіграти зі співвітчизником Міоміром Кецмановичем.

До речі, дев'ятиразового (і чинного) переможця престижного турніру може чекати також трирічна заборона на в'їзд до Австралії.

Поки Джокович, який дізнався вирок, перебуваючи в офісі своїх адвокатів у Мельбурні, звідки він був підключений до Федерального суду в Канберрі завдяки відеозв'язку, протягом декількох годин зобов'язаний залишити Австралію. Крім того, тріумфатор 20 турнірів серії «Великого шолома», який заробив за кар'єру понад 154 млн доларів, сплатить усі судові витрати у Федеральному суді. А це близько 500 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд дозволив Новаку Джоковичу зіграти на Australian Open.

Фото EPA, Profimedia, Instagram

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