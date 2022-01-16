«Шахтар» полетів на збір до Туреччини без чотирьох зіркових футболістів

У неділю, 16 січня, лідер чемпіонату України «Шахтар», який припинив виступи в єврокубках, вирушив на тренувальний збір до Туреччини, що триватиме до 2 лютого.

На першому етапі підготовки до другої частини сезону наставник команди Роберто де Дзербі розраховує на 27 футболістів, зокрема на двох бразильських новачків команди — експівзахисника «Аякса» 24-річного Давида Нереса (за офіційною інформацією, сума трансферу футболіста склала 12 млн євро) та 17-річного правого захисника з «Інтернасьоналю» Вінісіуса Тобіаса. Працюватиме з командою і центральний захисник резервного складу гірників Мар'ян Фаріна.

17-річний новачок "Шахтаря" Вінісіус Тобіас

Відеопрезентація Давида Нереса

Водночас через травму збір пропустять захисник збірної України Сергій Кривцов і один з лідерів команди Ізраїлю Манор Соломон. Немає у списку давно травмованого форварда Лассіни Траоре, а також зіркового експівзахисника нашої національної збірної Євгена Коноплянки, кар'єра якого в «Шахтарі», схоже, добігає кінця.

Повністю склад «Шахтаря» на турецькому зборі виглядає так:

воротарі — Шевченко, Пузанков, П'ятов, Трубін;

захисники — Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар, Фаріна, Вінісіус;

півзахисники — Степаненко, Майкон, Антоніо, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньо, Нерес;

форварди — Мораєс, Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, що на першому зборі у «оранжево-чорних» заплановані три спаринги: 24 січня донеччани зіграють з австрійським «Вольфсбергом», 28-го — з чемпіоном Білорусі «Шахтарем» із Солігорська та 31-го — з найсильнішим клубом Сербії «Црвеною Звездою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Юхим Конопля зробив пропозицію своїй коханій поруч із Ейфелевою вежею.

Фото ФК «Шахтар»

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