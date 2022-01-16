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Спорт

Футболіст «Олександрії» одружився з аргентинською красунею: фото та відео з церемонії

16:11 16 січня 2022
Клаудіо Спінеллі з коханою

Нападник клубу УПЛ «Олександрії» Клаудіо Спінеллі, який свого часу грав за «Хімнасія та Есгріма» під керівництвом самого Дієго Марадони, порвав із холостяцьким життям.

Під час зимової відпустки 24-річний аргентинець одружився зі своєю красунею-співвітчизницею Сьєло Лопес, яка робить кар'єру моделі в Іспанії. Весільна церемонія, фото та відео з якої молодята поділилися в Instagram, відбулася в столиці Аргентині Буенос-Айресі.

Судячи з публікацій у соцмережах, Клаудіо та Сьєло зустрічалися кілька років, за першої нагоди подорожуючи світом. Вони виставляли фото з Італії, де Спінеллі грав за «Кротоне», і зі Швейцарії, і з Мексики. До речі, пропозицію руки та серця своїй дівчині футболіст зробив минулого року.

Нагадаємо, що аргентинець Клаудіо Спінеллі, контракт якого належить «Дженоа», перебрався до «Олександрії» влітку минулого року на правах оренди. У 17 поєдинках за команду Юрія Гури аргентинець відзначився двома голами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий одноклубник Олександра Зінченка таємно одружився з пишногрудою моделлю.

Фото Instagram

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