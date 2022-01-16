У понеділок, 17 січня, чоловіча збірна України з гандболу, яка програла на старті командам Сербії (23:31) та Франції (23:36), проведе в угорському Сегеді останній матч у груповому турнірі чемпіонату Європи проти дворазових олімпійських чемпіонів хорватів.

Зазначимо, що суперник «жовто-синіх» після поразки у першій грі від французів (22:27) відсвяткував на Євро-2022 успіх у принциповому протистоянні із сербами (23:20).

У колишні роки наша національна команда тричі протистояла «клітчастим», вигравши один матч (37:34 у 2001-му) та два програвши (18:26 у 2000-му та 25:28 у 2010-му).

У прямій трансляції матч чемпіонату Європи Україна — Хорватія на території України покажуть о 19:00 телеканали Xsport та «Спорт 1».

Букмекери у майбутній зустрічі віддають перевагу балканцям. Наприклад, контора «Паріматч», ставки на перемогу хорватської команди приймає з коефіцієнтом 1,07, на нічию — 21,00, на виграш збірної України — 12,00.

Чемпіонат Європи. Група С. 3-й тур

17 січня (понеділок)

Україна — Хорватія 19:00 Xsport, Спорт 1

Франція — Сербія 21:30 «Спорт 1»

Становище команд у групі С: 1. Франція — 4 очки (різниця м'ячів — 63:45); 2. Сербія — 2 (51:46); 3. Хорватія — 2 (45:47); 4. Україна — 0 (46:67).

Нагадаємо, що до другого раунду Євро-2022 вийдуть по дві найкращі збірні з кожного із шести квартетів, які потім утворять дві групи по шість команд. За підсумками другого етапу визначаться півфіналісти, після чого буде розіграно комплекти нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дивом пробилася до фінального турніру чемпіонату Європи.

Фото facebook.com/uhfukraine

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