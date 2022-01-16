Лунін у грі з вилученням та незабитим пенальті взяв перший трофей з «Реалом»: відеоогляд фіналу Суперкубка Іспанії

У неділю, 16 січня, на Міжнародному стадіоні Короля Фахда у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у рамках «Фіналу чотирьох» визначився володар Суперкубка Іспанії з футболу. У вирішальному поєдинку зійшлися «Реал», який вибив у півфіналі «Барселону» (3:2 в овертаймі), і «Атлетик», що не пустив до фіналу чемпіона країни «Атлетико» (2:1).

Мадридський клуб із голкіпером збірної України Андрієм Луніним у запасі здолав опонента з Більбао — 2:0 (Модрич, 38, Бензема, 52, з пенальті; на 87-й хвилині у мадридців вилучено Мілітао, а на 89-й футболіст «Атлетика» Рауль Гарсія не реалізував пенальті) і 12-й раз завоював почесний трофей. Більше перемог у турнірі — 13 — лише у «Барселони». До речі, із 16 останніх поєдинків проти Королівського клубу «Атлетик» виграв лише один. Незручний суперник…

0:1 Модрич (38-а хв.)

0:2 Бензема (52-а хв., з пенальті)

Зазначимо, що цей трофей перший у клубній кар'єрі чемпіона світу U20 у складі збірної України 22-річного Андрія Луніна, у якого незабаром має народитись дитина. У нинішньому сезоні голкіпер провів за «Реал» лише один матч.

До речі, успіх у турнірі приніс до клубної каси Королівського клубу 4 млн євро. Фіналіст «Атлетик» задовольнявся 3 млн, а невдахи півфіналів — «Барселона» та «Атлетико» — отримають по 1 млн у європейській валюті. Інші кошти, що були виручені від проведення турніру в Саудівській Аравії, будуть перераховані на рахунок Федерації футболу Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого року володарем Суперкубку Іспанії став «Атлетик» із Більбао.

Фото Twitter ФК «Реал»

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