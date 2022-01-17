Світоліна пробилася до другого кола Australian Open, здобувши першу перемогу в сезоні: відеоогляд матчу

У ніч на понеділок, 17 січня, стартував перший у сезоні турнір «Великого шолома» — Australian Open, який традиційно проходить у Мельбурні, із загальним призовим фондом 75 млн доларів.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (17-а позиція в рейтингу WTA), яка програла перед цим два поспіль матчі в Австралії, нарешті здобула першу перемогу в сезоні. Одеситка змела француженку Фіону Ферро (101-а) з корту в першому сеті, а ось у другій партії дотиснула суперницю лише на тай-брейку — 6:1, 7:6 (4) на користь нашої співвітчизниці.

«Я дуже задоволена сьогоднішнім матчем. Перед турніром я провела не так багато матчів, але я багато тренувалася. Я справді задоволена тим, який рівень тенісу сьогодні показала. Просто рада знову вийти на корти Australian Open та зіграти перед уболівальниками. Як я планую у цьому році поліпшити свій рейтинг та піднятися вище? Найважливіше — це щоб не було травм, рік довгий, це лише перший турнір „Великого шолома“ в сезоні. Я просто намагаюся радіти тому, що я на корті, що граю перед глядачами, і просто насолоджуватися кожним моментом, який я проводжу тут», — прокоментувала свою перемогу Світоліна.

Також пробилася до другого кола ще одна наша співвітчизниця. 19-річна Марта Костюк (66-а) у двох сетах здолала іншу француженку Діан Паррі (114-а) — 6:1, 7:6 (2).

Гарантувавши собі 140 тисяч доларів призових «брудними», Світоліна в наступному раунді зіграє з Армані Тан із Франції (110-та), а Костюк поміряється силами з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (35-а).

А ось Даяна Ястремська (144-а) не змогла подолати стартове коло, через травму достроково завершивши поєдинок проти американки Медісон Бренгл (54-а) — 1:6, 6:0, 0:5. Заробивши 90 тисяч в американській валюті, 21-річна тенісистка залишає турнір.

Також у першому раунді зіграють ще дві наші співвітчизниці. Ангеліна Калініна (49-а) зустрінеться з американкою Джесікою Пегулою (21-а), а на Лесю Цуренко (119-а) чекає зустріч із першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті, яка наприкінці минулого року оголосила про заручини з професійним гравцем у гольф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращого тенісиста світу Новака Джоковича видворили з Австралії.

Фото Jimmie 48

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