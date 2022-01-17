Бесєдін у строю: «Динамо» вирушило на збір до Іспанії

У понеділок, 17 січня, чинний чемпіон України «Динамо», який припинив виступи в єврокубках, вирушив на тренувальний збір до Іспанії, який триватиме до 27 січня.

На першому етапі підготовки до другої частини сезону наставник команди Мірча Луческу розраховує на 29 футболістів. Серед них і нападник Артем Бесєдін, який отримав важку травму в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, — футболіст уже приступив до бігових вправ та роботи з м'ячем. Також разом із командою й кілька гравців юнацької команди — захисники Антон Боль та Костянтин Вівчаренко, півзахисник Володимир Бражко та нападник Назар Волошин.

Повністю склад «Динамо» на іспанському зборі має такий вигляд:

воротарі — Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

захисники — Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Біль

півзахисники — Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н. Волошин

нападники — Кулач, Бесєдін, Супряга

Нагадаємо, що на першому зборі у «біло-синіх» заплановано чотири спаринги: 19 січня кияни зіграють із іспанською «Реал Мурсією», 22-го — з «Расінг Уніоном» із Люксембургу, 26-го або 27-го — з чемпіоном Норвегії «Буде-Глімтом». Суперник на 24/25 січня стане відомим пізніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Карлос де Пена зробив татуювання, повторивши сцену з популярного мультфільму.

Фото ФК «Динамо»

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