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Спорт

«Не соромно дивитися у дзеркало»: Шевченко прокоментував своє звільнення з «Дженоа»

11:23 17 січня 2022
Андрій Шевченко

Український тренер Андрій Шевченко, звільнений з італійського «Дженоа» після двох місяців роботи, висловився про період перебування у клубі, а також розповів, що його найбільше вразило за цей час.

«За ці два місяці з моїм штабом ми зробили все, що могли, — поділився Шевченко із виданням Tuttosport. — Головне, щоб не було соромно дивитися у дзеркало, і я знаю, що можу це робити. Перш ніж піти, я скажу щось важливе про „Дженоа“. Я молодий тренер, але дечого досяг у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Але я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як „Луїджі Фераріс“: він незвичайний, бо вболівальники „Дженоа“ незвичайні. Ви маєте спробувати врятувати місце у серії А для них — для цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу та ніколи не кидали нас посеред труднощів».

Нагадаємо, що під керівництвом 45-річного нашого співвітчизника, якого було призначено головним тренером на початку листопада минулого року, «грифони» провели 11 матчів у всіх турнірах, у яких здобули лише одну перемогу (у Кубку Італії над «Салернітаною» — 1:0). За неофіційною інформацією, українець разом зі своїм штабом отримає в якості компенсації неустойку в розмірі 20 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зеленський закликав Шевченка повертатися працювати до України.

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