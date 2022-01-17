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Спорт

На всі руки майстер: бомбардир «Баварії» пилососом зробив зачіску доньці (відео)

15:37 17 січня 2022
Роберт Левандовські з дочкою

Форвард «Баварії» Роберт Левандовскі, який став найкращим нападником року за версією журналу «Франс футбол», не лише чудово справляється з обов'язками бомбардира на футбольному полі, а й дбайливого батька.

Поляк виклав на своїй сторінці в Instagram, що має 23,7 млн підписників, як із легкістю робить зачіску своїй доньці. В якості «помічника» у Роберта… пилосос. «Коли мами немає поблизу», — підписав Левандовські під відео, розміщеному у сторіс.

Зазначимо, що після надрезультативного минулого року, протягом якого поляк набив у ворота суперників 43 м'ячі за клуб та збірну, Роберт ударно розпочав і 2022-й. Зокрема, у двох поєдинках бундесліги, проти «Борусії» з Менхенгладбаха (1:2) та «Кельна» (4:0), Левандовські забив чотири голи. У тому числі завдяки феноменальній результативності свого нападника «Баварія» впевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача, дортмундську «Борусію», на шість очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик показав дорослу дочку та провів із нею дуель поглядів.

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