У середу, 19 січня, національна збірна України з футзалу проведе стартовий поєдинок у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який прийматимуть Нідерланди.

Суперником «жовто-синіх» будуть господарі турніру. Раніше команди зустрічалися між собою лише одного разу, у кваліфікації на Євро-2010, і тоді «жовто-сині» здобули впевнену перемогу на полі суперника (4:1).

Зазначимо, що збірна України пропустила лише один із попередніх 11 чемпіонатів Європи (у 1999-му). Найкращим досягненням «жовто-синіх» є срібні медалі на двох Євро поспіль — у 2001-му та 2003-му. Для команди Нідерландів майбутня першість буде шостою в історії, найкращий результат — четверте місце у 1999-му.

До складу збірної України увійшли 14 гравців: воротарі — Кирило Ципун, Юрій Савенко; польові — Петро Шотурма, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Володимир Разуванов, Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський, Євген Сірий, Данило Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич.

Додамо, що у фінальному турнірі, матчі якого приймуть Амстердам та Гронінген, зіграють 16 збірних, поділених на чотири групи. Команди, які посіли перші два місця, вийдуть до чвертьфіналу, і вже за кубковою системою визначать найсильнішу збірну Старого Світу.

У прямій трансляції матч Нідерланди — Україна покаже (початок о 21:30) на території України телеканал «UA:Перший».

У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом нашу команду. Наприклад, контора «Паріматч» на перемогу України дає коефіцієнт 1,40, а виграш Нідерландів та нічию оцінюють приблизно рівними шансами — 5,41 та 5,50 відповідно.

Чемпіонат Європи з футзалу

19 січня (середа)

Нідерланди — Україна 21:30 «UA:Перший»

Зазначимо, що в іншому матчі групи А, де виступає наша збірна, зіграють Сербія та Португалія (початок — о 18:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу зіграє із Шотландією у плей-оф ЧС-2022.

Фото УАФ

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