Україна завершила виступ на Євро-2022 з гандболу поразкою від віце-чемпіонів Європи

У понеділок, 17 січня, чоловіча збірна України з гандболу провела заключний поєдинок у рамках групового турніру Євро-2022, що проходить в Угорщині та Словаччині.

Україна — Хорватія — 25:38 (13:18).

Україна: Артеменко (5 м'ячів), Горига (4), Близнюк, Буйненко, Донцов, Ільченко, Касай, Кравченко, Тільте (по 2), Залевський, Турченко (по 1), Глушак, Бурзак, В'юнник, Миноцький, Тютюнник; воротарі — Комок, Терехов.

Підопічні Міхаеля Біглера слідом за поразками від Сербії (23:31) та Франції (23:36) зустрічалися з чинними віцечемпіонами Європи — командою Хорватії. «Жовто-сині» непогано розпочали матч, вели у два м'ячі (5:3) у дебюті зустрічі, але потім «картаті» доволі легко переламали хід гри та виграли як перший тайм, так і весь матч.

Зазначимо, що найрезультативнішим гравцем у складі «жовто-синіх» став Дмитро Артеменко (5 м'ячів), а у суперника найчастіше у ворота забивали Іван Мартинович та Марін Шипіч (по 7 голів).

Таким чином, збірна України, не набравши жодного очка, посіла останнє місце у групі та завершила виступ на турнірі. А за підсумками поєдинку між Францією та Сербією (початок — о 21:30) визначиться, які дві команди з групи вийдуть до другого етапу, а хто буде змушений буде пакувати валізи та їхати додому.

Становище команд у групі С: 1. Франція — 4 очки (2 матчі); 2. Хорватія — 4 (3); 3. Сербія — 2 (2); 4. Україна — 0 (3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч футзального Євро-2022 Нідерланди — Україна.

Фото Cropix

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