Чемпіон Формули-1 за кілька годин продав елітний спорткар за 2 млн доларів

41-річний знаменитий фінський гонщик Кімі Райкконен, якого кілька років тому звинувачували у сексуальних домаганнях, вирішив розлучитися зі своєю «залізною красунею».

Чемпіон «Формули-1» 2007 року пустив із молотка автомобіль Ferrari F12 TDF 2016 випуску з пробігом лише 1800 км. Незважаючи на цінник у майже 2 млн доларів, машину придбали буквально за кілька годин після того, як вона була виставлена на продаж.

Примітно, що загалом таких спорткарів було випущено лише 799. Виконаний він у червоних кольорах, корпоративних Ferrari, а саме у цієї моделі ще й на підголовниках красується напис Iceman — прізвисько Райкконена.

Зазначимо, що Райкконен виступав за «Феррарі» у Формулі-1 у 2007−2009 та 2014−2018 роках. Саме у складі скудерії фінський гонщик завоював єдиний чемпіонський титул у кар'єрі. З 2019-го Кімі захищає кольори «Альфа Ромео», посівши в сезоні-2021 16 місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський болід Ferrari легендарного Міхаеля Шумахера продано за мільйони доларів.

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