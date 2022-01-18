У золотих рукавичках-велетнях та з дикими танцями: як Усик відсвяткував 35-річчя (фото, відео)

17 січня українському чемпіону світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександру Усику, який роздумує над тим, ким стане після завершення боксерської кар'єри, виповнилося 35 років.

Оскільки цей день народження став першим, який кримчанин зустрічав в якості володаря чемпіонських поясів у суперважкому дивізіоні, то й подарунок боксер отримав відповідний до свого статусу — величезні золоті рукавички, в яких красувався на святкуванні.

Проявив себе Олександр і на танцполі – навіть свічки на двоповерховому торті задував, пританцьовуючи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі звинуватив Усика у застосуванні стероїдів.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter