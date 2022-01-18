Помер єдиний шестиразовий володар Кубка чемпіонів у складі «Реала»

На 89-му році життя помер легендарний футболіст мадридського «Реала» та збірної Іспанії Франсіско Хенто.

Відігравши сезон-1952/1953 за скромний «Расінг», у 1953-му на той момент 19-річний Франсіско, який виступав на позиції флангового нападника, перейшов до «Реала», щоб згодом стати легендою клубу. За 18 років, проведених у складі «вершкових», Хенто виграв 21 трофей. Він є єдиним в історії володарем шести Кубків чемпіонів (у найближчого переслідувача, португальця Криштіану Роналду, п'ять «вухатих» у колекції), також на його рахунку рекордна кількість чемпіонств (12) в Іспанії.

Володіючи чудовою статурою та неймовірною швидкістю, Хенто був найкращим лівим вінгером у світі свого часу. За свою тривалу кар'єру він був прикладом самопожертви та відданості «Реалу», став першим гравцем в історії клубу, якому підкорилася позначка у 600 офіційних матчів (загалом Франсіско провів за «вершкових» 602 поєдинки та забив 182 м'ячі). Значення фігури Хенто для «Реала» було відзначено у 2016-му, коли після смерті Альфредо Ді Стефано саме Франсіско обрали почесним президентом клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний лікар «Динамо» Володимир Малюта, який багато років працював із Валерієм Лобановським.

Фото ФК «Реал» Мадрид

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