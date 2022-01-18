Футболіст збірної України зламав ногу в ожеледь

Захисника донецького «Шахтаря» та збірної України Сергія Кривцова, який здійснив дитячу мрію на відпочинку, після повернення на батьківщину чекала неприємність.

Футболіст не був включений до складу делегації «гірників», яка вирушила до Туреччини на перший зимовий тренувальний збір. Головний лікар «Шахтаря» Артур Глущенко пояснив відсутність Сергія побутовою травмою. За інформацією «Футбол NEWS», Кривцов отримав перелом малої гомілкової кістки через ожеледицю.

Таким чином, захисник залишився в Києві, де заліковуватиме травму та чекатиме на повернення партнерів зі зборів. Строки повернення футболіста до строю не повідомляються.

Зазначимо, що Кривцов, який виступає за «Шахтар» з 2010 року і є одним із найдосвідченіших гравців у команді, цього сезону провів за «гірників» у всіх турнірах 13 матчів (без забитих м'ячів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зустрінеться на зборі в Туреччині з учасником плей-оф Ліги Європи.

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter