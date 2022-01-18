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Спорт

Захопив зненацька: відомий тенісист на Australian Open виграв розіграш, виконавши подачу поміж ніг

18:28 18 січня 2022
Нік Кірьос

26-річний австралійський тенісист Нік Кірьос розвеселив публіку під час матчу проти британця Лайама Броуді у рамках першого кола Australian Open, на який не допустили першу ракетку світу Новака Джоковича.

Перед одним із розіграшів Нік вирішив виконати подачу ударом поміж ніг, тим самим захопивши зненацька суперника — Лайам, зігравши на прийомі, відправив м'яча за межі корту.

Зазначимо, що сам поєдинок склався для австралійця, який займає 116-й рядок у рейтингу АТР, доволі легко. Перемога була здобута менш ніж за дві години у трьох сетах — 6:4, 6:4, 6:3.

Додамо, що Кірьос відомий у світі тенісу своїми неординарними, часом навіть скандальними, витівками. Наприклад, у 2015-му на турнірі в Торонто австралієць був оштрафований та отримав умовну дискваліфікацію за неприйнятні висловлювання на адресу свого суперника прямо на корті, а в 2019-му в Римі, невдоволений рішенням судді, розбив ракетку та шпурнув на корт пластиковий стілець і потім негайно залишив корт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українки Світоліна та Костюк пробилися до другого кола Australian Open.

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