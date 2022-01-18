Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

26-річний іранський боксер Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані засуджений до страти через повішення за участь в антиурядових протестах, підпалі та руйнуванні урядових будівель у 2019 році.

Спортсмена, який став чемпіоном Ірану серед юнаків, затримали ще в лютому 2020-го. У повідомленнях на веб-сайтах албанської організації «Муджаджидін-е Халк» стверджується, що Вафаеї-Сані, якого називають «політичним ув'язненим», протягом двох років катували у в'язниці, щоб змусити його зізнатися у злочинах після того, як його родина не спромоглася внести заставу в розмірі 300 мільярдів ріалів (близько 1,2 мільйона доларів), призначеної за його звільнення.

Адвокат боксера Бабак Пакнія підтвердив винесений вирок на своїй сторінці у Twitter, а також повідомив про плани подати апеляцію до Верховного суду. У соцмережах небайдужі люди закликають врятувати життя Мохаммада, використовуючи хештег #SaveMohammadJavad.

Вафаеї-Сані ставав чемпіоном Ірану серед юнаків

Також в опублікованій сьогодні заяві Національна рада опору Ірану закликала Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, Раду ООН з прав людини та Верховного комісара ООН з прав людини, а також усі органи з прав людини, Європейський Союз та його держави-члени вжити термінових заходів для порятунку життя Мохаммада Джавада Вафаеї-Сані.

Зазначимо, що це вже не перший випадок страти в іранському спорті. У вересні 2020 року судова влада країни засудила до повішення 27-річного чемпіона країни з боротьби Навіда Афкарі, якого також звинувачували в участі в мітингах проти уряду.

За даними організації Amnesty International, Іран усе частіше застосовує смертну кару як засіб політичних репресій проти протестувальників, дисидентів та представників меншин. Страти здійснюються після несправедливих судових процесів, заснованих на вибитих під тортурами зізнаннях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього футболіста «Волині» Віталія Ланька засуджено до трьох років в'язниці за організацію договірних матчів.

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