Світоліна перемогла непоступливу тенісистку із Франції у другому колі Australian Open: відеоогляд матчу

У ніч на середу, 19 січня, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (17-а в рейтингу WTA), яка перемогла на старті француженку Фіону Ферро, продовжила успішний виступ на першому в сезоні турнірі «Великого шолома» Australian Open із загальним призовим фондом 7 .

У матчі другого кола 27-річна одеситка перемогла в трьох сетах ще одну суперницю з Франції — 107-у ракетку світу 24-річну Армоні Тан, у якої в'єтнамсько-камбоджійське коріння, — 6:3, 5:7 (українка вела 5:4 з матчболом), 5:1. У кінці зустрічі парижанка знялася через травму (у Тан були такі сильні судоми, що вона змогла залишити корт лише на візку).

До речі, Світоліна не програє суперницям із Франції з 2020 року: успіх у матчі з Тан — восьмий поспіль.

Вихід до 1/16 фіналу приніс українці 90 рейтингових очок та 159 тисяч доларів призових «брудними». Наступною суперницею Еліни стане олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Вікторія Азаренко (24-та) з Білорусі, яка розгромила швейцарку Жіль Тайхманн (34-а) — 6:1, 6:2. Раніше Світоліна програла білорусці в усіх чотирьох матчах.

Нагадаємо, що свій найкращий результат у Мельбурні Еліна показала у 2018 та 2019 роках, коли пробилася до чвертьфіналу.

Порадувала вболівальників на Відкритому чемпіонаті Австралії ще одна представниця України — 19-річна Марта Костюк (66-а), яка досить несподівано перемогла сильну іспанку Сару Соррібес-Тормо (35-а) — 7:6 (5), 6:3. Тепер киянка зіграє зі ще однією представницею Іспанії — 6-ю ракеткою світу Паулою Бадосою, яка здолала італійку Мартіну Тревізан (111-а) — 6:0, 6:3 ( 159 тисяч доларів «брудними» Марта собі вже гарантувала).

На жаль, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко вилетіли з Australian Open ще у першому колі, зупинившись на позначці 74 тисячі доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна увійшла до двадцятки тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру.

Фото Jimmie48

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